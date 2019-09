Gründerar ber om fiskeforbod ved undervassrestaurant

innenriks

Gründerane har søkt om at området like rundt restauranten på Spangereid blir definert som eit såkalla nullfiskeområde og at det blir gitt reiskapsforbod i eit større område rundt i Njervefjorden. Lokalpolitikarane støttar søknaden og vil no sende ei tilråding til Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet om at dei vedtar ei forskrift for dei foreslåtte restriksjonane.

– Er det noko vi politikarar må sørge for, er det at menneske som ønsker å etablere noko i kommunen, blir godt tatt vare på. Vi tar gjerne imot tyske fiskegjester, men det blir for dumt om dei skal ha båtane oppi restauranten og fiske opp fisken som vi ønske skal vere synleg frå Under, seier ordførar Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes kommune til Fædrelandsvennen.

Gründer av den spektakulære restauranten, Gaute Ubostad, seier det ikkje har vore problem med fiskarar utanfor dei undersjøiske vindauga, men seier at dei med eit forbod håper å stimulere havet utanfor. Forskar Trond Rafoss ved Norsk Institutt for bioøkonomi har vore med på å utarbeide dei maritime planane rundt restauranten. Han er mot bruk av garn og teinar, men ikkje fiske med snøre eller stong.

I Farsund, Lyngdal og Lindesnes Fiskarlag er dei derimot ikkje støttande til fiskeforbodet. Dei viser til at området er brukt til hummarfiske, garnfiske og fiske med teinar.

– Vi er derfor negative til ønsket deira om forbod mot fastståande reiskap, seier formann Daniel Fjeldskår i fiskarlaget.

(©NPK)