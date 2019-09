Mattilsynet har fått seks nye meldingar om sjuke hundar

innenriks

Mattilsynet har fått direkte melding om dei seks sjuke hundane, og ikkje som tilbakemelding via spørjeundersøkinga som er send ut til veterinærar, opplyser dei i ei pressemelding.

Ifølgje spørjeundersøkinga har det sidan 1. august vore minst 173 tilfelle med blodig diaré av varierande alvorsgrad hos hundar. Anslagsvis er 43 hundar med liknande sjukdomssymptom døde.

Kartlegginga viser at nær 90 ulike hunderasar har hatt blodig diaré i perioden.

Før helga opplyste Veterinærinstituttet at undersøkingane deira tyder på at talet på nye tilfelle av den akutte hundesjukdommen går noko ned, og at vurderinga om at sjukdommen ikkje er sterkt smittsam frå hund til hund er styrkt.

