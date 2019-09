Netthandelen aukar kraftig – mest blir brukt på reiser

innenriks

Det siste året har beløpet nordmenn bruker på reiser stige med 28 prosent. Av totalt 163 milliardar kroner, blir over halvparten brukt på flybillettar, togbillettar og hotell.

– Nordmenn har alltid vore reiseglade, men at vi vel å bruke så mykje meir pengar på reisene våre no er interessant. Utfartstrongen er stor, og førebels ser vi ingen teikn til flyskam her til lands, seier e-handelsanalytikar Johanna Tell i DIBS.

For trettande året på rad presenterer selskapet rapporten Norsk E-handel som viser at den totale netthandelen har auka med 13 prosent på eitt år.

Samtidig viser han at det samla forbruket på varekjøp har gått ned med 4,6 prosent. Det kan bety at nordmenn har vorte meir opptatte av å bruke pengar på opplevingar i staden for ting, trur e-handelsanalytikaren i DIBS.

Undersøkinga viser òg at nettomsetninga av både daglegvarehandel og tenester som telefonabonnement, parkering og forsikring, aukar. Dei ivrigaste netthandlarane er dei mellom 25 og 44 år, men også stadig fleire eldre handlar no på nett for å spare tid.

– Dei fleste av oss handlar på nett av praktiske og tidssparande årsaker. Lågare pris og større utval speler òg ei stor rolle. Litt overraskande oppgir den eldste gruppa forbrukarar òg at å spare tid, og det at nettbutikkane alltid er døgnopne, som ei viktig årsak til at dei handlar på nett, seier Tell i DIBS.

