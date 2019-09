Norske Skog på veg tilbake til Oslo Børs

innenriks

– No har vi eigentleg ikkje noko gjeld, så det problemet er borte, seier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog til Dagens Næringsliv.

Norske Skog ASA gjekk konkurs i 2017, gjekk av børs og la ut sine sju papirfabrikkar for sal. Dotterselskapet Norske Skog heldt fram og vart kjøpt opp av det britiske hedgefondet Oceanwood Capital Management i mai i fjor. Same år leverte selskapet eit overskot på drygt 1,5 milliardar kroner.

Konsernsjefen seier at dei har diskutert ei mogleg børsnotering med Oceanwood sidan i vår. Dette vart tydelegare etter at det vart henta inn 125 millionar euro i obligasjonsmarknaden i juni.

I samband med ei børsnotering vil Norske Skog ikkje utskrive nye aksjar, men Oceanwood-selskapet NS Norway Holding kjem til å redusere eigardelen sin. Ombudstvedt trur det blir eit betydeleg nedsal.

– Det er rimeleg å anta at det er betydeleg. Personleg vil eg tru at det er formålstenleg at selskapet har ei betydeleg grad av fri flyt, men akkurat kor mykje får marknaden bestemme, seier han.

I det nye Norske Skog var inntektene i tolvmånadersperioden til og med andre kvartal i år på 13,1 milliardar kroner. Driftsresultat før avskrivingar var 1,4 milliardar kroner i same periode.

