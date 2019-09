Ny statistikkbase: Oslo og Finnmark på valdstoppen

innenriks

I statistikkbasen kan ein bryte ned talgrunnlaget både på fylkes- og kommunenivå.

I snitt for heile landet var det 6,9 melde valdshendingar per 1.000 innbyggarar i året i perioden 2017–2018. Høgast talet på valdshendingar hadde Oslo (11 per 1.000 innbyggarar), Finnmark (9,6), Telemark (8,2) og Vest-Agder (8,1).

Forskjellar

Medrekna i statistikken er nesten alle typar valds- og mishandlingshendingar, frå verbale truslar til alvorleg fysisk valdskriminalitet. Statistikken omfattar likevel ikkje seksuelle overgrep.

Lågast førekomst av valdsmeldingar finn ein i Sogn og Fjordane og Oppland (4,5 per 1.000 innbyggarar), Møre og Romsdal (5,2 per 1.000) og Trøndelag (5,4).

Talgrunnlaget i basen stammar frå SSB og har i så måte vore kjent tidlegare. Forskjellen er at tala no er systematiserte i den same databasen som kommunane bruker til å sjå på alle typar folkehelsestatistikk.

– Alvorleg folkehelseproblem

Forskar Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttets avdeling for psykisk helse og sjølvmord har denne forklaringa på kvifor dei tar valdshendingar inn i databasen sin:

– Vald og mishandling er eit alvorleg samfunns- og folkehelseproblem. Konsekvensane av å bli utsett for vald omfattar mellom anna ulike fysiske skadar, dødsfall og psykiske lidingar som angst, depresjon og posttraumatisk stressliding. Vald aukar òg risikoen for fall i skuleprestasjon og fråfall frå utdanningsløp og arbeidsliv, seier han.

Fleire av dei større byane hamnar relativt høgt oppe på lista over talet på valdsmeldingar. Oslo hadde som nemnt 11 hendingar per 1.000 innbyggarar, medan talet er 7,9 for Bergen, 7,6 for Stavanger og 6,4 for Trondheim.

Berre kommunar med fem eller fleire valdsmeldingar per år, får statistikk. Heile databasen finst hos Folkehelseinstituttet.

