Nytt styre går inn for kutt i bompengane i Stavanger

Det er Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Folkeaksjonen nei til meir bompengar, Miljøpartiet Dei Grøne, Sosialistisk Venstreparti og Raudt som no er komme til semje om korleis Stavanger skal styrast dei kommande fire åra.

Samarbeidet set sluttstrek for 24 år med Høgre-styre i oljebyen, og det har overraska at bompengelista i Stavanger har valt å samarbeide mot venstre.

Den nye koalisjonen har no lagt fram den politiske plattforma si. Der kjem det fram at Stavanger skal redusere utsleppa av klimagassar med 80 prosent innan 2030. Dei seks partia vil innføre eit eige klimabudsjett og klimarekneskap for å halde styr på utviklinga.

Det nye fleirtalet gjer det òg klart at cruiseskipa skal ut av Vågen, og at talet på årlege anløp skal ned.

I plattforma skriv dei vidare at bilistane har fått ein «uforholdsmessig stor del av regningen» med dagens bymiljøpakke. Dei går derfor inn for å fjerne bompengane på kveld og natt og i delar av helga. Samtidig skal mengda makspasseringar i bomringen bli redusert.

Ordførarvervet går til Arbeidarpartiets Kari Nessa Nordtun.

