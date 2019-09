Politibetjent snur og godtar førelegg for Skofterud-søk

innenriks

I sommar skreiv Bergensavisen at politiets eige sporingsprogram hadde avslørt at fleire tilsette hadde lett gjennom dokument etter at skistjerna Vibeke Skofterud mista livet i ei vasscooter-ulykke utanfor Arendal natt til 29. juli 2018.

Berre éin politimann i 20-åra, som på det aktuelle tidspunktet tilhøyrde Vest politidistrikt, nekta å vedta bota. Han skulle etter planen møte i Oslo tingrett onsdag, men no er hovudforhandlinga avlyst, opplyser forsvararen hans, advokat Eva-Marie Stryker, til Nettavisen.

Ho poengterer at mannen framleis verken erkjenner straffskuld eller førelegget på 2.500 kroner, men at han likevel godtar det.

– Han har vedtatt at han ikkje orkar å stå i prosessen. Det er ein kombinasjon av mange faktorar, seier forsvararen, som seier at klienten eigentleg hadde bestemt seg for å møte i retten.

– Det har vore mykje oppstuss om saka, og det er ei belasting å stå i retten som tiltalt. I tillegg risikerer han at det blir ein ny runde i retten dersom han skulle vinne fram og Spesialeininga ankar. No ønsker han berre å legge saka bak seg sjølv om han er usamd i at han har gjort noko straffbart, seier forsvararen til avisa.

(©NPK)