Sinne og uro på Vings Facebook-sider

Måndag morgon var det fleire krisemøte i Ving Norge etter at eigaren deira, Thomas Cook, har gått konkurs.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personar frå heile Norden er på reise med selskap som er eigde av Thomas Cook.

– Kva med oss som er på tur no? Må vi bestille heimreise sjølv? Blir turen forkorta … har éi veke igjen … og er hotellet vi bur på, betalt? spør Olaug Helen Erland på Vings Facebook-sider.

Ving Norge har varsla ein pressekonferanse seinare måndag med meir informasjon til ramma kundar.

«Slett service»

Hanne Nyrem Karlsen klarer ikkje legge skjul på frustrasjonen sin.

– Sit på Gardermoen no, flyet er kansellert og det er ikkje EITT menneske frå Ving her som kan gi informasjon. Utruleg slett service, all den tid dette har vore ei reell moglegheit i nokre dagar no, utan at vi som kundar har fått noko som helst informasjon utover at vi berre skal gå ut frå at det blir reise som normalt, skriv ho.

– Eg forstår du er frustrert og sint, og vi beklagar det som har skjedd, svarer Ving.

Fleire kundar stiller rett og slett spørsmål om når situasjonen vil vere avklart.

– Vi veit ikkje dette heilt visst, men håper det skjer snart. Dei sit jo i forhandlingar i desse dagane, så det bør jo kunne avklarast ganske så snart, var beskjeden frå Ving måndag morgon.

Fryktar ferien ryk

Mange spørsmål gjeld billettar som er bestilte for reiser fram i tid. 85.000 nordmenn har bestilt reise med Ving dei neste tolv månadene.

– Spent og bekymra. Skal reise med Ving fredag til Larnaka. Det er berre einvegs flybillett med Thomas Cook (ikkje refunderbar) som ferien er avhengig av. Kjem eg meg ikkje til Kypros fredag, så ryk heile ferien, seier Katarzyna Kozak-Opsahl.

– Vi håper vi har alt avklart gjennom dagen, er svaret frå Ving.

Håper dette går ok, skriv Bent Mikkelstrup:

– Har betalt to reiser med dykk og har over 60.000 kroner på spel.

Sonja Lefstad har planlagt ei reise til Gran Canaria 15. november.

– Reknar med at uansett utfall i denne saka så ordnar Ving opp så vi som kundar er sikra … for å halde på oss som kundar, skriv ho.

– Vi vil sjølvsagt halde på alle kundane, og håper og trur at dette løyser seg, skriv Ving.

Tenker på dei tilsette

Mange Ving-kundar skriv òg at dei tenker på dei tilsette i selskapet som no går usikre tider i møte.

– Kryssar fingrane for at det ordnar seg for Ving og Thomas Cook og sender ei rose til dei tilsette i Ving og Thomas Cook Scandinavia, som i tillegg til eigne bekymringar for jobben sin må sitje og ta imot kritikk på vegner av morselskapet, skriv Marit Pettersen.

Greta F. Schumacher har denne bodskapen:

– Håper dette ordnar seg. Thomas Cook er eit flott selskap å reise med. Kryssar fingrane for dei tilsette.

Ann-Karin Svåsand «krysser fingrene for at dette går greit og at alle de ansatte får beholde jobbene sine».

