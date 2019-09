Steven Hasseldal blir flytta til stillinga som UP-sjef

innenriks

Politidirektoratet opplyser om det mellombelse jobbskiftet i ei pressemelding måndag.

I juni tilrådde politidirektør Benedicte Bjørnland politimeisteren om å ta permisjon då ho vart kjent med at Hasseldal hadde innleidd ein «nær vennskap» til ein kvinneleg kollega. Den kvinnelege kollegaen, som var politiinspektør i Hasseldals leiargruppe, vart permittert. Ei juridisk vurdering har likevel konkludert med at vedtaket er ugyldig som følgje av inhabilitet.

– I samråd med Steven Hasseldal har eg derfor vedtatt at han mellombels blir beordra til stillinga som UP-sjef, seier Bjørnland og legg til at ho meiner han vil gjere ein fagleg solid jobb for UP.

Fornøgd med skiftet

Hasseldal, som blir beordra til stillinga for seks månader, er fornøgd med skiftet.

– Eg forstår at situasjonen rundt meg og privatlivet mitt har skapt uro og uvisse i Aust politidistrikt. Av omsyn til politidistriktet meiner eg derfor at overflyttinga er den beste løysinga for alle partar, seier han i pressemeldinga.

Den kvinnelege polititilsette, Camilla Giske, var leiar for felles eining for førebygging i politidistriktet då relasjonen til Hasseldal vart gjord kjent.

I ei fråsegn frå Politidirektoratet i august kom det fram at Bjørnland meinte at arbeidsforholdet mellom Hasseldal og kollegaen burde ta slutt i tråd med dei etiske retningslinjene til politiet.

Vil løfte trafikktryggleiksområdet

Noverande UP-sjef Runar Karlsen blir beordra til Politidirektoratet for seks månader der han skal løfte arbeidet med trafikktryggleik.

Bjørnland seier i ei fråsegn at dei vil styrke trafikktryggleiksområdet og viser til Karlsens erfaring.

– Førebyggande trafikktryggleiksinnsats er ei av kjerneoppgåvene til politiet. Det er særleg tre faktorar i denne innsatsen som er avgjerande viktig for betre trafikktryggleik: tilstrekkeleg kontrollkapasitet og -evne, god straffesaksbehandling og samarbeid med vegstyresmaktene og andre aktørar, seier Karlsen.

