TUI skaffar oversikt kundar ramma av Thomas Cook-konkursen

– Det er trist at Thomas Cook ikkje lykkast med forhandlingane i natt, dei er djupt respekterte bransjekollegaer som vi har jobba tett med i mange år. Vi vil gjere alt vi kan for å hjelpe kundar som er rørte av konkursen. Vi samarbeider no med andre aktørar i bransjen om å finne løysingar for dei som er ramma, seier Nora Aspengren, som er kommunikasjonsansvarleg i TUI i Noreg, i ei fråsegn.

TUI er eit reiseselskap som på enkelte turar deler flygingar med Thomas Cook Airlines.

Ho opplyser at dei vil setje inn erstatningsfly for kundar som skulle flyge på Thomas Cook Airlines-fly dei neste dagane.

– Førebels veit vi lite om korleis dette vil utvikle seg, vi følgjer med på situasjonen og ramma kundar vil bli informert.

Ho opplyser at selskapet måndag ikkje har delte flyavgangar med Thomas Cook Airlines.

– Vi jobbar no med å få oversikt over avgangar resten av veka, og kan oppdatere dykk når vi veit meir, seier Aspengren til NTB.

