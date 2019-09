Tollarane fann 10 kilo amfetamin i skoeske

innenriks

Saka starta med at tollarane med bistand frå politiet stoppa og kontrollerte to køyretøy om morgonen 24. juli. Bilane vart observerte då dei med få minutts mellomrom køyrde inn i Noreg via E14.

– Den eine bilen, som vart køyrd av ein norsk statsborgar (25), vart stoppa av ein tollpatrulje på E14 ved Venna. To norske statsborgarar, 21 og 30 år gamle, vart arresterte av politiet på ein kyrkjegard ved Flornes kort tid etter, opplyser Tollvesenet.

Tollarane kom òg over ein personbil som hadde køyrt i grøfta og var forlaten ved Vigdenes. Både hundar frå politiet og Tollvesenet vart sette inn i søk i området.

– Søka førte til funn av ei skoeske som var lagt ute i terrenget. Eska inneheldt 10 kilo amfetamin, melder Tollvesenet.

(©NPK)