Ving åtvarar kundar mot svindelforsøk

innenriks

– Svindlar ber kunde overføre eit beløp for erstatningsfly, og dessutan kontoopplysningar. Dette er altså forsøk på svindel og Ving er ikkje avsendar, skriv Ving Noreg på nettsidene sine klokka 15.30 måndag ettermiddag.

Det var E24 som først melde om Vings åtvaring.

Ving Noreg opplyser at dei aldri ber om kontoopplysningane til kundar per SMS. All flytrafikk med Thomas Cook Airlines Scandinavia er innstilt. Selskapet opplyser at dei jobbar intensivt for at kundar skal få komme seg heim raskt.

Omtrent 9.000 nordmenn blir direkte ramma av innstillingane. Drygt 85.000 personar har booka reiser med VingNoreg det neste året.

(©NPK)