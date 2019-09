25-åring dømt for sjalusidrap i Oslo

innenriks

Den 21 år gamle kvinna vart stukken i brystet fleire gonger med ein stor kjøkkenkniv. Ho døydde av forbløding. Mannen har erkjent straffskuld.

Tiltalte har forklart at han var svært rusa kvelden drapet skjedde og at kjærasten vart sint på han etter at han skulda henne for å ha vore utru.

Påstand om 13 års fengsel

Mannen har vorte greidd ut av rettspsykiatrisk sakkunnige, som har konkludert med at han ikkje er psykisk utviklingshemma, men ber preg av «tydelige kognitive utfordringer».

Aktor la ned påstand om at mannen skulle bli dømt til 13 års fengsel, men retten vurderte den rettspsykiatriske vurderinga om den psykiske helsetilstanden til 25-åringen som eit formildande moment.

I tillegg har dei vektlagt at han under hovudforhandlinga erkjente seg skuldig og gav frå seg ei forklaring som må sjåast på som ei atterhaldslaus tilståing, ifølgje dommen.

Døde på sjukehus

Oslo-politiet fekk melding om det som vart beskrive som ein slåstkamp med kniv, natt til søndag 19. august i fjor.

Kvinna vart funnen livlaus utanfor ein butikk i Kapellveien på Kjelsås då politiet kom. Det vart prøvd livreddande førstehjelp, men kvinna vart erklært død på sjukehus rundt to timar etter hendinga.

I tillegg til elleve års fengsel blir mannen dømd til å betale til saman 330.000 kroner i oppreisning til mora til den drepne kvinna og til sin eigen bror for økonomisk tap.

