Albanar grov seg ut av fengsel med smørkniv i 2013 – fengsla igjen

innenriks

Oslo tingrett vedtok tysdag at den albanske mannen skal bli varetektsfengsla i fire veker, melder ABC Nyheter.

– Han hamnar no i Ringerike fengsel, og det er nok sikrare enn Hamar, seier politiadvokat Anne Cathrine Aga.

Albanaren vart arrestert i Tyskland i sommar og utlevert til Noreg måndag, opplyser forsvararen hans, advokat Bjørn Erik Rødser til Dagbladet. Han vil ikkje seie noko om kva mannen har gjort i dei seks åra han har vore på rømmen.

Mannen kravde seg lauslaten under fengslingsmøtet, men retten meinte det var fare for at han ville unndra seg straffeforfølging viss han vart lauslaten.

Den då 29 år gamle mannen sat i 2013 varetektsfengsla i samband med ei større narkotikasak då han klarte å grave eit hol i murveggen i fengselsbygningen frå 1863. Bilde frå overvakingskameraa den gongen viste at mannen krabba gjennom holet og ut i luftegarden før han raskt klatra over gjerdet og forsvann, skreiv Hamar Arbeiderblad den gongen.

Graveprosjektet vart oppdaga ein dryg time seinare av ein fengselsbetjent som kom på jobb.

Fem år tidlegare klarte ein innsett å rømme frå det same fengselet ved å grave hol i veggen med ein kleshengar.

