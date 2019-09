Arkeologar meiner dei har funne dødehus frå vikingtida

innenriks

Til kanalen kallar arkeolog Raymond Sauvage ved NTNU Vitskapsmuseet, funnet interessant og svært sjeldan.

– Vi kjenner jo til at folk vart gravlagde i båtar. No forstår vi at nokon òg fekk eit hus med seg i grava, seier Sauvage.

Dødehuset ser ut til å ha vore fem meter langt og ein halv meter breitt, og det skal ha innehalde ei grav. Huset er bygd inn i ein gravhaug, og reisverk, tak og vegger er borte.

Det moglege dødehuset vart funne under utgravingane i samband med nye E39 ved Vinjeøra. Opptil sju gravhaugar ligg på feltet der det tidlegare er funne båtgraver og kistegraver.

Det er tidlegare funne rundt 15 dødehus i Noreg. Det er òg funne slike hus i Danmark og Sverige, men forskarane veit lite om kva dei symboliserer. Ein teori er at dei har fungert som graver, ein annan er at dei kan ha vore ein stad for oppbevaring av døde kroppar til riktig tidspunkt for gravferd.

