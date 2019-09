Fiskeriministeren innkallar næringa for å stanse lakserømming

innenriks

Hittil i år har fiskeridirektoratet mottatt meir enn 30 rapportar om totalt 280.000 lakserømmingar. Mykje tyder på at 2019 blir året med flest rømmingar sidan 2011.

Representantar frå Sjømat Noreg, Sjømatbedriftene, Kystrederiene og Norsk Industri er invitert til møtet som finn stad i Oslo 4. oktober.

Fiskeriministeren meiner at talet er altfor høgt, og seier at han forventar at næringa tar tak for å nå nullvisjonsmålet.

– Vi må jobbe endå tøffare for å få ned talet på laks som rømmer. Derfor inviterer eg næringa til eit møte for å høyre korleis vi saman kan ta tak i dette, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i ei pressemelding.

(©NPK)