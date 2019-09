Forbrukarrådet håper Ving-kundar hadde is i magen

innenriks

Då Thomas Cook gjekk konkurs natt til måndag, og dotterselskapet Ving kansellerte alle avgangane sine, fekk konkurrentane telefonar frå Ving-kundar som prøvde å finne alternative reiser og reisemåtar.

Dei som ikkje hadde is i magen, men som bestilte ein ny tur, får truleg ikkje pengane tilbake.

– Eg håper ikkje det er mange som har gjort det, for då risikerer dei faktisk å betale for reisa to gonger, seier leiar for forbrukardialog Pia Cecilie Høst i Forbrukarrådet til NRK.

Leiar for Virke reise, Astrid Bergmål, åtvarar òg om at desse kundane kan ha gått på ein smell.

– Utgangspunktet er at viss dei har kjøpt ei ny reise no, så kort tid før reise, så vil det vere vanskeleg å få den avlyst og få pengane tilbake, seier ho til kanalen.

Ving Noreg hadde måndag 9.101 reisande ute på tur, dei fleste på pakketur. I tillegg låg det 85.000 bestillingar inne hos charterselskapet. Det er ikkje kjent kor mange av dei reisande som måndag sikra seg med ein ekstra billett med ein annan turoperatør.

