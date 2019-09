Ingen sjukehusstreik etter semje i mekling

innenriks

Partane kom til semje om ei løysing i tråd med norma frå frontfaget, som også er det andre sjukehustilsette har fått i lønnsoppgjeret, skriv Spekter i ei pressemelding natt til tysdag.

– Arbeidsgivar har komme oss i møte på viktige prinsipielle punkt knytt til lønnsmodellen og organisasjonsfridommen. Dermed var det til slutt mogleg å komme til ei løysing, seier leiar Brynhild Asperud i NITO Spekter i ein kommentar til resultatet.

Spekter fornøgd

Det var først etter at partane hadde forhandla to timar på overtid at Riksmeklaren kunne legge fram ein skisse til semje som både SAN og Spekter kunne godta.

– Vi er fornøgd med at vi med hjelpa frå riksmeklaren kom fram til ei løysing med SAN/NITO, slik at det ikkje blir streik i sjukehusa. Resultatet er i tråd med norma frå frontfaget, seier administrerande direktør i Spekter Anne-Kari Bratten.

112 ingeniørar, radiografar, farmasøytar og jordmødrer var varsla tatt ut i streik frå tysdag morgon om ikkje partane kom til semje.

– Stor jobb vidare

Usemja har handla om lønnstillegg for NITO-medlemmer ved Oslo universitetssjukehus, Helse Bergen og Helse Møre og Romsdal. Arbeidstakarorganisasjonane meinte at medlemmene deira har tapt pengar over tid og sakka akterut i lønnsutviklinga når dei samanlikna seg med andre grupper.

– Bakgrunnen for brotet var at våre tillitsvalde opplever at arbeidsgivar ikkje respekterer tariffavtalen, seier Asperud.

– Sjølv om vi til slutt vart samde, står det att ein stor jobb vidare fram mot hovudoppgjeret i 2020, seier ho.

