Lan Marie Berg må svare for ytterlegare 250 lovbrot

innenriks

Nye dokument viser at lova vart broten systematisk i Energigjenvinningsetaten (EGE), melder NRK.

NRK avdekte i august at tilsette på avfallsanlegga i Oslo jobba ulovleg mykje. Energigjenvinningsetaten (EGE) har erkjent over 500 brot på arbeidstidsavgjerdene. No viser innsyn i EGEs eiga teljing 820 brot sidan 1. januar 2017, melder NRK.

Vurderer gransking

Brota er i ei rekke kategoriar, som overtid per dag, per veke, per år og manglande kviletid.

– Dette er svært alvorleg. Avsløringa vitnar om ein byråd med svak leiing av etaten sin. Det kan òg tyde på manglande informasjon frå øvste politiske leiing til bystyret, seier Ola Kvisgaard (H), leiar for kontrollutvalet i Oslo kommune, til NRK.

Fredag kravde opposisjonspartia i Oslo bystyre gransking av miljøbyråd Lan Marie Bergs rolle i styringa av etaten.

Kontrollutvalet skal tysdag ettermiddag vedta om dei vil setje i gang endå ei gransking av EGE og byråd Bergs rolle.

Det er berre to og eit halvt år sidan søppelkrisa i Oslo skapte storm rundt Berg. Dagbladet avdekte 2.000 brot på arbeidsmiljølova i søppelselskapet Veireno.

Konsulentselskapet PWC granskar no etaten på oppdrag frå byrådsavdelinga.

Berg: – Har tatt grep

– Denne saka tar eg alvorleg. Det skal sjølvsagt vere gode arbeidsforhold i kommunen for absolutt alle. Derfor har eg tatt grep for å byrje å rydde opp, skriv Lan Marie Berg i ein e-post til NTB.

– Då eg vart kjent med at brota på arbeidstidsavgjerdene var svært mange og varige, vart dette inkludert i den eksterne undersøkinga av etaten som eg sette i gang. Den nye etatsdirektøren fekk beskjed om å få kontroll på brota på arbeidstidsavgjerdene, og statistikken viser ei rask betring av situasjonen. Vi har òg byrja på ein prosess for å samle heile avfalls-Oslo i ein enkelt etat, skriv Berg.

– Vi veit enno ikkje heile omfanget av lovbrota i etaten. Eg er utolmodig på å komme til botns i dette, og det er avgjerande at vi har full oversikt, slik at vi kan rydde opp i ein uakseptabel situasjon. PWCs rapport skal gi oss fakta, og han vil vere ferdig i haust.

(©NPK)