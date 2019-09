innenriks

Ved 8.30-tida opplyste politiet at motorsyklisten var medvitslaus, og at det vart jobba med gjenoppliving på staden. Rundt tre kvarter seinare melde politiet at MC-føraren omkom i ulykka.

Vegen vil bli stengt i ei tid framover. Mesta er kalla ut for å skilte omkøyring via fylkesveg 447 Fuglefjellvegen.

Politiet melde først at ulykka skjedde på E16, men opplyste seinare at frontkollisjonen skjedde på fylkesveg 117 ved Vormsund. Dei vart varsla om ulykka klokka 8.15 tysdag morgon.

