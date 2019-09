SV ber justisministeren slutte seg til europeisk asylavtale

innenriks

Måndag vart fire EU-land samde om ein mekanisme for fordeling av asylsøkarar som kjem over Middelhavet til Europa. Målet er å avlaste landa som tar imot flest førstegangs asylsøkjande.

– Justisminister Jøran Kallmyr sa under valkampen at regjeringa jobbar for ei felleseuropeisk løysing. No som det finst eit forslag til fordeling, må han gå føre og seie klart og tydeleg at Noreg er klar for å ta imot sin del, skriv Andersen i ein e-post til NTB.

Tyskland, Frankrike, Italia og Malta kom fram til løysinga på måndag, som skal bli brukt som grunnlag for ein diskusjon med innanriksministrane i resten av EU-landa under eit møte i oktober.

Avtalen er meint å vare i seks månader og vil tre i kraft når andre EU-land blir med, seier Tysklands innanriksminister Horst Seehofer, ifølgje nyheitsbyrået DPA. Han trur 12–14 land vil slutte seg til ordninga.

