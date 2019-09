Ung mann omkom i MC-ulykke ved Vormsund

innenriks

Ved 8.30-tida opplyste politiet at motorsyklisten var medvitslaus, og at det vart jobba med gjenoppliving på staden. Rundt tre kvarter seinare melde politiet at MC-føraren omkom i ulykka.

Det var ein ung mann som omkom i kollisjonen, opplyser innsatsleiar Ketil Lund i Aust politidistrikt til Romerikes Blad.

Statens vegvesens ulykkesgruppe og kriminalteknikarar frå politiet gjer undersøkingar på ulykkesstaden tysdag formiddag.

Fylkesveg 117 vart stengde etter ulykka, og det vart skilta omkøyring via fylkesveg 447 Fuglefjellvegen.

Politiet melde først at ulykka skjedde på E16, men opplyste seinare at frontkollisjonen skjedde på fylkesveg 117 ved Vormsund. Dei vart varsla om ulykka klokka 8.15 tysdag morgon.

(©NPK)