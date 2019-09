Equinor skal samarbeide med kinesisk selskap om havvind

innenriks

Equinors konserndirektør for nye energiløysingar, Pål Eitrheim, seier bruken av fornybar energikjelder og naturgass aukar raskt i Kina.

– Landet satsar for fullt på å bli den største marknaden i verda for havvind innan 2030, seier han i ei pressemelding.

CPIH (China Power International Holding) er dotterselskap av det statseigde State Power Investment Corporation, som utviklar og driv kraftprosjekt innan både fossile og fornybar energikjelder.

Administrerande direktør Jun Tian i CPIH håper på eit langsiktig strategisk samarbeid med det norske selskapet. Avtalen gjeld utvikling av havvind både i Kina og Europa.

Per Kristian Sbertoli, fagansvarleg for finans i ZERO, meiner Equinor kan bli ein viktig aktør i marknader med enorme energibehov.

– Havvind kan bli ei av dei viktige løysingane for å nå målet om å stanse bygginga av ny kolkraft allereie neste år, slik FNs generalsekretær har bedt om, seier han.

Han påpeikar at ei rekke land i Asia framleis bygger nye kolkraftverk som bidrar til klimaproblema. Når Kina no opnar for havvind, kan Equinor og andre norske selskap spele ei viktig rolle i klimaarbeidet og samtidig skape verdiar.

(©NPK)