Ikkje lenger eksplosjonsfare i brennande russisk trålar i Tromsø

innenriks

Brannvesenet jobbar framleis med å få sløkt brannen om bord i den russiske trålaren Bukhta Naezdnik, opplyser Troms politidistrikt like før klokka 18 onsdag. Det var tidlegare fare for at gassar om bord i båten kunne eksplodere, men politiet vurderer at det ikkje lenger er eksplosjonsfare. Det er etablert ei tryggingssone rundt båten.

Vidare opplyser politiet at vindretninga og vêrprognosen er gunstig med tanke på røyk. Bebuarar blir framleis bedne om å halde dører og vindauge lukka.

På grunn av brannen er Breivikatunnellen stengd, ifølgje NRK.

Pågåande sløkkearbeid

Trålaren hadde eit mannskap på 29. Alle var ved 12.30-tida gjort greie for.

Politiet fekk melding om brannen klokka 10.59. Folk som oppheldt seg i nærleiken av trålaren, vart evakuert på grunn av røyken.

– Sløkkearbeidet går føre seg for fullt. Det er stor røykutvikling og opne flammar. Det brenn i hydraulikkolje, tauverk og plast, opplyste operasjonsleiar Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til NTB ein time etter at brannen braut ut.

Tolv til legevakt

Ifølgje politiet vart tolv personar sende til legevakt for behandling av moglege røykskadar.

– Ei tosifra mengde pasientar er komne til sjukehuset. Vi har førebels ikkje informasjon om skadeomfang, opplyser Universitetssjukehuset Nord-Noreg i Tromsø (UNN).

Politiet opplyser likevel at det ikkje er meldt om personskadar.

