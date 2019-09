Mann tiltalt for fabrikkering av bevis mot ektepar

innenriks

Statsadvokaten i Møre og Romsdal har tiltalt 39-åringen etter paragrafen til straffelova 223 om såkalla grov uriktig skulding. Forholdet har ei øvre strafferamme på ti års fengsel.

I tiltalen heiter det at han planta eige blod i bilen til ekteparet «før han forlot Molde utan pass, bank kredittkort og med avslått telefon, under omstendigheter som førte til at det ble iverksatt politietterforskning».

Mannen vart meld sakna då han ikkje møtte på jobb 25. juni i fjor. Fire dagar seinare vart ekteparet arrestert, sikta for fridomstap eller medverknad til dette. Paret vart fengsla, og barnevernet overtok ansvaret for barna deira. Ei storstilt etterforsking vart sett i verk, og mellom anna vart fleire tjern i Molde tappa ned.

– Ville ramme mannen

I innleiingsforedraget til aktor kom det fram ei rekke oppsiktsvekkande opplysningar i saka, melder TV 2.

– Påtalemakta meiner tiltalte hadde eit forhold til kvinna og arrangerte forsvinninga for å ramme mannen hennar, hevda aktor, statsadvokat Magne Nyborg.

På spørsmål frå tingrettsdommar Oddne Hansen om kvifor han reiste frå Noreg, svarte mannen:

– Eg var i ein tvangssituasjon og måtte reise. Eg vil ikkje forklare nærare om kvifor, sa mannen i forklaringa si. Mannen nektar straffskuld.

– På villspor

– Politiet er heilt på villspor i denne saka. Tiltalen mot meg er sjokkerande, forklarte han, ifølgje TV 2s rettsreferat.

Mannen kom til rette i Frankrike ei veke etter at han vart meld sakna, og då vart ekteparet lauslatne. Mannen vart utlevert frå Frankrike i februar og vart varetektsfengsla då han kom tilbake til Noreg.

Forsvararen til mannen, advokat Astrid Bolstad, meiner klienten hennar ikkje har ønskt å ramme ekteparet.

– Denne saka handlar ikkje om forhold mellom partane, men handlar om i kva grad tiltalte med åtferda si har skapt ein situasjon som har ramma ekteparet. Det er ikkje ulovleg å reise til utlandet utan pass og minibankkort, seier Astrid Bolstad.

Romsdal tingrett har sett av fire dagar til behandlinga av saka.

