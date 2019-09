Nordmenn kjøper 54 millionar bøker i året, ifølgje leseundersøking

innenriks

Lesarundersøkinga blir gjennomført annakvart år på oppdrag frå Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen.

I den siste undersøkinga frå 2018 kjem det fram at gjennomsnittslesaren las cirka 17 bøker i 2017 og at befolkninga gjennomsnittleg kjøpte 10,2 bøker kvar i 2017. Det betyr 54 millionar selde eksemplar til saman. Men Forleggerforeningens bransjestatistikk viser at forlaga selde 15 millionar bøker dette året, skriv Klassekampen.

Tala omfattar ikkje sal frå forlag som ikkje er medlemmer av Forleggerforeningen, eller sal via utanlandske salskanalar. Men dette forklarer berre ein liten del av avviket på nesten 40 millionar eksemplar.

Morgenbladets litteraturkritikar Bernhard Ellefsen seier at han ikkje trur på undersøkinga.

– Eg mistenker ikkje ureint spel, men det er kanskje noko som er skeivt i metoden som gjer at resultatet blir slik. Skeive faktorar som dei gode tala kanskje ikkje har gitt dei største insentiva til å rette opp, seier han.

Administrerande direktør Kristenn Einarson i Forleggerforeningen seier til Klassekampen at slike undersøkingar om bruksvanar hos folk «blir gjort på mange område og på same vis».

– Det viktigaste for oss er å vurdere endringar over tid. I tillegg bruker vi undersøkingar som SSBs «Mediadøgnet», seier Einarsson.

