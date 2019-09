Streiken i Felleskjøpet er over – tilsette tilbake på jobb frå onsdag morgon

innenriks

– Streiken i Felleskjøpet er avblåsen, opplyste administrerande direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i ei pressemelding tysdag kveld.

– Spekter og Felleskjøpet er fornøgde med at vi i kveld med Riksmeklarens hjelp har komme fram til ei forhandlingsløysing med YS/Negotia, seier Bratten.

– Eg er glad for at vi har komme fram til semje med Felleskjøpet om å vidareføre alle våre lønns- og arbeidsvilkår fram til hausten 2020. Dette gjer at ingen av medlemmene våre går ned i lønns- og arbeidsvilkår per 01.04.20, seier hovudtillitsvalt Gard Henriksen for Negotia i Felleskjøpet Agri.

I alt 352 tilsette i Felleskjøpet Agri har streika sidan tysdag førre veke. Streiken ramma mellom anna kraftfôrleveransar frå fabrikken på Kambo i Moss, ei rekke kornsiloar og store delar av salsapparatet i Felleskjøpet har vore ute i streik. No skal alle tilbake på jobb som normalt frå onsdag morgon.

Løysinga inneber at Negotias medlemmer får eit lønnsoppgjer på 3,2 prosent per 1. april 2019, noko som er på linje med det resten av dei tilsette i Felleskjøpet har fått, og i tråd med norma frå frontfaget.