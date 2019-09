Tettare Nav-oppfølging av familiar med låg inntekt gav ikkje resultat

innenriks

– Det var overraskande, og vi vart litt skuffa sjølv. Hovudfunnet går imot det som var hypotesen, seier professor Ira Malmberg-Heimonen ved Oslomet til Dagsavisen.

Ho har leidd arbeidet med ein evalueringsrapport, der forskarane skulle sjå på om foreldra fekk arbeid, om inntektene til familien auka og om busituasjonen vart betre.

383 familiar har hatt ein eigen koordinator som har jobba etter ein bestemd oppfølgingsmetodikk basert på kva forskarar på feltet har meint er det riktige å gjere for å lykkast. Gruppa har vorte samanlikna med 360 låginntektsfamiliar som har fått ordinær Nav-oppfølging. 78 prosent av foreldra som har vore med i prosjektet, har innvandrarbakgrunn. Butida i Noreg var tolv år i snitt.

Hovudfunnet er at tiltaka ikkje har hatt effekt på nokon av områda som vart målte.

Malmberg-Heimonen meiner resultata må sjåast i lys av at den store majoriteten i målgruppa er innvandrarar.

– Verken vi eller Nav var klar over at delen var så høg som 78 prosent. Det er ein annan problematikk knytt til denne gruppa. Dei har språkproblem og låg utdanning. Det er vanskeleg for denne gruppa å få arbeid, uansett oppfølgingsmetode. Det har nok òg med arbeidsgivarsida å gjere og diskriminering på arbeidsmarknaden, seier ho.

