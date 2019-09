To nye tilfelle av meslingar i Noreg

innenriks

På same tid i fjor var det registrert ti meslingtilfelle. Ein nærast dobling av talet på registrerte tilfelle i Noreg hittil i år ser ut til å følgje ein europeisk tendens. Tala for Noreg er likevel framleis låge, og Folkehelseinstituttet (FHI) er ikkje spesielt bekymra.

– Noreg er blant dei landa i Europa der meslingar ikkje klarer å spreie seg sjølv om sjukdommen er veldig smittsam. På grunn av at folk reiser vil vi få tilfelle i Noreg når det er utbrot i Europa og andre stader. Dei som blir sjuke, har ofte vore på reise. Av og til kan òg nokre få andre bli smitta, seier overlege Øystein Riise ved Avdeling for vaksineførebyggbare sjukdommar til NTB.

Hovudårsaka til at vi ikkje treng å vere veldig bekymra, er at vi har god vaksinasjonsdekning i Noreg. Nordmenn er òg svært positive til vaksinar, medan Verdshelseorganisasjonen (WHO) plasserte vaksinemotstand øvst på lista over ti globale helsetruslar i 2019.

Norsk utvikling

Sjølv i grupper med høg vaksinasjonsdekning og høgt vern er det tilfelle og utbrot av meslingar. Smitte blir meldt til Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) ved FHI.

Dei 18 registrerte tilfella så langt i Noreg i år er det tredje høgaste dei siste 20 åra. I heile fjor var det 12 tilfelle, også det relativt mange, medan det i 2017 berre var eitt og ingen vart registrerte i 2016.

Åtte av tilfella i år er registrerte i Oslo, fire i Rogaland, inkludert dei to siste i august, medan det er registrert eitt tilfelle i kvart av fylka Akershus, Østfold, Aust-Agder og Hedmark. To av tilfella er registrerte som utan fylkestilknyting.

Av dei 18 er ti smitta i utlandet, seks i Noreg, medan smittestad enno er ukjent for eitt av dei siste tilfella i Rogaland.

Sterk støtte

Noreg har ikkje hatt landsomfattande epidemiar av meslingar sidan 1980-talet.

– Dette er fordi Noreg har høg oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, påpeikar Riise.

Den globale undersøkinga The Wellcome Global Monitor kartla i fjor kva 140.000 menneske frå over 140 land tenker og føler om forsking, vitskap og store endringar i helsevesenet.

Noreg ligg øvst i Europa-toppen når det gjeld å støtte vaksinasjon, med heile 97 prosent som er svært samde i at det er viktig å vaksinere barn. 93 prosent meiner vaksinar er effektive.

Riise påpeikar at ikkje alle vaksinasjonar i Noreg er registrert, slik at den reelle vaksinasjonsdekninga er høgare enn i offisiell statistikk. Likevel er det framleis nokon som ikkje vaksinerer seg og barna.

– Det er viktig med framleis høg oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet slik at meslingar ikkje kan spreie seg i befolkninga, seier han.

Fakta om meslingsmitte i Noreg

* Den første meslingepidemien i Noreg vart beskriven i 1669, deretter er det nemnt fleire, store epidemiar i Norden.

* Frå midten av 1800-talet kom større epidemiar med 3–4 års mellomrom i Noreg, med høg døyelegheit.

* Over 97 prosent av nordmenn fødd før meslingvaksinasjon vart innført i 1969, har hatt meslingar.

* Etter at vaksine vart tatt i bruk, har talet på sjukdomsutbrot stadig sokke.

* Siste større landsomfattande utbrot i Noreg var i 1980-81, siste mindre lokale utbrot var på Nesodden i 1996 med 82 registrerte tilfelle.

* Siste registrerte dødsfall forårsaka av meslingvirus var i 1989.

* Opptrer i dag unnataksvis, som sporadiske importtilfelle gjennom personar smitta i utlandet, som av og til fører til mindre utbrot i lokalmiljø med «lommer» av uvaksinerte barn.

* I 2007 var det i Noreg eit meslingutbrot blant barn i reisande familiar frå England med 18 tilfelle i fleire delar av landet.

* I 2011 var det eit utbrot med tilfelle hos uvaksinerte barn i fleire bydelar i Oslo.

* Noreg deltar i Verdshelseorganisasjonens (WHO) prosjekt for å stanse kontinuerleg smittespreiing av meslingar i Europa-regionen.

(Kjelder: FHI)

(©NPK)