Vidar Kleppe vil ha KrF-ordførar i Kristiansand

Demokratane og KrF møttest til dei første sonderingssamtalane måndag kveld. Samtalane vart til etter at KrF tok kontakt med Demokratane, erfarer Dagbladet.

– Gruppa har einstemmig gitt tilslutninga si til at vi kan forhandle for å få KrFs Jørgen Kristiansen som ordførar, seier Kleppe.

Demokratane fekk 13,4 prosents oppslutning i Kristiansand i lokalvalet, noko som gav dei ti plassar i bystyret. I den tradisjonelt borgarlege byen har Arbeidarpartiet vorte samde med fem andre parti om å danne ein mindretalskonstellasjon. Likevel manglar Ap fire mandat på å sikre seg ordføraren. Den borgarlege fløya manglar sju, og dermed er Demokratane på vippen.

Det ligg no an til å bli kamp om ordførarvervet heilt fram til ordførarvalet i Kristiansand 9. oktober.

Ap ber no sentrumspartia om hjelp til å halde høgresida, og Kleppe, borte frå makta i byen.

– Vi ønsker spesielt Venstre hjarteleg velkommen over til samarbeidskonstellasjonen vår. Og no bør KrF vurdere det same, seier Mette Gundersen (Ap) til Dagbladet.

