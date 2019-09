Aftenposten: Åtte har søkt om sluttpakke i Morgenbladet

innenriks

Fristen for å søke sluttpakke gjekk ut natt til onsdag, skriv Aftenposten. Viss alle dei åtte får innvilga søknaden, vil det innebere at meir enn éin firedel av dei tilsette i redaksjonen sluttar i avisa. Det er 26 redaksjonelt tilsette i Morgenbladet, av dei er seks redaktørar.

– Vi fryktar i tillegg at fleire vil slutte på grunn av konflikten. Vi er skikkeleg bekymra for at heile avisprosjektet skal kollapse no, seier klubbleiar Jo T. Gaare i Morgenbladet.

Aftenposten skriv at dei ikkje kjenner til om nokon av redaktørane har søkt sluttpakke.

10. september vart det kjent at Morgenbladet må spare 8 millionar kroner, av dei skal 6 millionar sparast på bemanning. Samtidig vart eit tilbod om sluttpakkar gitt til dei tilsette. Då skal det òg ha vorte gitt beskjed om at tilsette med «nøkkelkompetanse» ikkje nødvendigvis ville få innvilga søknaden.

Avisleiinga skal ta stilling til søknadene torsdag, skriv Aftenposten.

Morgenbladet strevar med store interne konfliktar. Fleire av journalistane har trua med å slutte i avisa dersom ikkje ansvarleg redaktør går av. Uroa botnar i ein langvarig konflikt mellom ansvarleg redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen. Redaksjonsklubben har i ei fråsegn gjort det klart at dei ikkje har tillit til at Jenssen er i stand til å leie avisa.

I ein e-post til NTB førre veke skreiv likevel Jensen at ho stod fast på ei avgjerd om å ikkje trekke seg.

