Arresterte utlendingar med ugyldig opphald har forklart at dei ville jobbe i Noreg

innenriks

– Vi fekk melding om at det skulle opphalde seg utanlandske statsborgarar på Oslo Airport Motel og ønskte å kontrollere om dei hadde lovleg opphald i Noreg, seier politiadvokat Thor Larsen i Aust politidistrikt til NTB.

På motellet arresterte politiet gruppa med heimel i utlendingsloven. Dei arresterte er kvinner og menn i alderen 20 til 50 år. Dei fleste kjem frå Kasakhstan, seks personar er frå Kirgisistan og to er frå Russland.

Ifølgje Larsen har utlendingane forklart at dei ønskte å jobbe her i landet.

– Vi tar no hand om dei arresterte og snakkar med dei for å få klarleik i kvifor dei har opphalde seg i Noreg lenger enn det visumet deira er gyldig til, andre med eit anna formål enn det dei hadde visum til, utdjupar han.

Arrestasjonen skjedde i samband med ein rutinekontroll på det nedlagde Stensby sjukehus på Minnesund i Akershus. Sjukehuset er bygd om til eit motell.

Kan gå til retten

Politiet prøver òg å få klarleik i om nokon har hjelpt gruppa med å komme til Noreg. Politiadvokaten seier at det er behov for tolk i mange tilfelle, og at dei arbeider så raskt dei kan.

Dei arresterte er plasserte på ulike stader. Politiet vil snakke med kvar enkelt. Førebels veit dei ikkje om gruppa kom på same fly, men det er eit spørsmål dei prøver å få svar på.

– Der det er behov, vil vi gjere ei individuell vurdering av om vi skal krevje avgjerda retten har til å halde dei utover dei tre dagane vi kan halde dei på eigen heimel, seier politiadvokat Thor Larsen.

Aust politidistrikt samarbeider med Politiets utlendingseining og Oslo politidistrikt i saka.

Ambassaden sikrar heimturen

Kasakhstans ambassade skriv til VG at kasakhstanarane kom til Noreg på feil grunnlag, og at dei arbeider med å få dei sendt tilbake til landet.

– Kasakhstans ambassade i Oslo er klar over situasjonen med ei gruppe innbyggarar frå landet vårt som har komme til Noreg for å arbeide. Vi er i nær kontakt med både norske styresmakter og innbyggarane sjølv for å sikre heimturen til heimlandet deira, skriv Taglat Zhumglov frå ambassaden til avisa.

Dei er klare på at dette er feil bruk av innreisedokument. Ifølgje ambassaden har dei informert offisielle byrå i landet og reknar med at passande tiltak vil bli sett i verk overfor reiseselskapet.

Ambassaden peikar òg på at Kasakhstan er eit land som både får og sender mange arbeidsinnvandrarar, og at det finst mange som jobbar i Noreg.

Larsen er informert om at ambassaden er klar over situasjonen og arbeider for å sikre heimturen til kasakhstanarane.

Sjekka inn tysdag

Romerikes Blad skriv at Stensberg sjukehus vart selt for 23 millionar kroner i 2015 til Akershus Omsorgssenter, eit heileigd dotterselskap av Norwegian Hotels And Apartments.

Det har vore planar om å gjere om eigedommen både til eit asylmottak og eit spahotell, men inntil vidare er det altså tatt i bruk som motell. Hotellsjef Suhit Vaidya seier til avisa at det var dei som varsla politiet.

– Det er rein rutine at politiet er innom oss, det er noko som skjer jamleg, seier han.

Ifølgje Vaidya sjekka dei arresterte inn på motellet tysdag.

– Plutseleg auka mengda med gjester monaleg. Det var då vi tok kontakt med politiet. I tillegg ville dei bli buande endå lenger enn det som i utgangspunktet var planen. Dei skulle eigentleg berre bu her ei natt, seier han.

(©NPK)