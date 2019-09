Brennande russisk trålar i Tromsø kantra

innenriks

Like før klokka 9.15 tippa trålaren Bukhta Naezdnik over til sida, og store delar av skipet ligg under vatn. Like etterpå kom det framleis kraftig røyk frå trålaren.

– Havaristen har tippa rundt og ligg no på sida i havet. Det blir meir og meir vatn over båten, og røyken spaknar. Vi jobbar med å styre røyken bort frå sjukehuset, sa brann- og redningssjef Øystein Solstad i Tromsø til NTB like etter at trålaren kantra.

Brannen om bord i trålaren braut ut onsdag formiddag. Han hadde då 200.000 liter dieselolje om bord.

– Mykje av dette har nok brunne opp no. Men vi har sett ut lenser og har klart mannskap og oljetankarar, seier Solstad.

Eksplosjonsfare

Politiet heldt torsdag formiddag ein pressekonferanse om brannen som har prega Tromsø i nesten eit døgn.

– Tilbakemeldinga er at trålaren no ligg stabilt. Dermed har vi oppnådd det vi har ønskt. Det er likevel ein viss fare for ureining med tanke på marin diesel, seier politimeister Ole B. Sæverud.

Seint onsdag kveld vart 92 bebuarar i ein radius på 300 meter frå brannstaden evakuerte. Tryggingssona blir framleis halden, opplyser politiet. Ei rekke vegar i området vart òg stengde, noko som førte til store trafikale problem i Tromsø i morgonrushet.

– Det som er prioritert, er å få kontroll på eksplosjonsfaren i ammoniakktanken på trålaren. Vi har fått ei større nedkjøling no som båten er kantra. Når ein får kontroll på ein eventuell sprengingsfare, kan vegane opnast att, seier stabssjef Morten Pettersen.

Politiet beskriv sløkkearbeidet som krevjande. Det har vore høg varme, det er mange rom i skipet, og det har vore vanskeleg å komme til der det brann.

Etter at skipet kantra, er det ein viss fare for ureining, men politiet fortel at dei vurderte det som at faren for Tromsøs innbyggarar var større om det skulle skje ein eksplosjon i trålaren.

Prøvar av røyken

Brannen førte til kraftig røykutvikling. Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen opplyser at målingar av røyken ikkje viser nokre utslag på farlege stoff, heller ikkje ammoniakk. Denne målinga vart utført omtrent klokka 9.15.

Bebuarar blir likevel oppmoda om å kontakte fastlegen dersom dei opplever ubehag som følgje av røyken.

Sjukehuset i Tromsø ligg nær brannstaden, og den tjukke røyken har drive i den retninga.

Sjukehuset sette torsdag morgon krisestab og vurderte om avdelingar må stengjast. Tilsette kom seg ikkje på jobb fordi vegar er stengde på grunn av trålarbrannen.

– Vi sit i krisestab no for å kartlegge situasjonen. Vi har problem med å få folk på jobb. Vi vurderer om vi må stenge delar av sjukehuset og be pasientar halde seg heime, men enn så lenge driv vi sjukehuset som normalt, sa pressevakt Jørn Resvoll ved Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) til NTB torsdag morgon.

Tilsette hadde vorte bedt om å halde vindauga lukka for å hindre røyk i å komme inn. Brannvesenet opplyste òg at dei måtte avgrense sløkkearbeidet for å unngå at røyk skulle komme inn i ventilasjonsanlegget til sjukehuset.

Tre skular i Tromsø held stengt som følgje av brannen. Det er Stakkevollan skule, Ishavsbyen vidaregåande skule og Tromsø internasjonale skule.

– Håper han krenger

Tromsø kommune bad folk over heile byen om å lukke vindauge for ikkje bli eksponert for den potensielt giftige røyken.

Brannen starta då hydraulikkolje og trålposar i baugen av trålaren skal ha tatt fyr. Sidan spreidde flammane seg vidare til heile skipet. Natt til torsdag såg brannen ut til å spreie seg lenger bakover i skroget før det på morgonkvisten på nytt blusset opp i opne flammar føre i baugen.

– Vi kan ikkje bruke så offensive sløkkemetodar som vi elles kunne ha gjort av omsyn til sjukehuset som ligg nær. Når vi pøser vatn rett på brannen, blir røyken driven opp mot sjukehuset, og det kjem inn i ventilasjonsanlegget der med dei følgjene det kan risikere å gi, seier operasjonsleiar Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB ved 5.30-tida.