Fleire med innvandrarbakgrunn skal få hjelp til å fullføre vidaregåande

Regjeringa vil setje av til saman 50 millionar kroner for å få dette til i statsbudsjettet for neste år.

Tal frå Utdanningsdirektoratet viser at 57,9 prosent av ungdom som har innvandra til Noreg, fekk læreplass. Tilsvarande tal for norskfødd ungdom med to utanlandsfødde foreldre var 58,3 prosent.

Blant ungdom i den andre delen av befolkninga fekk likevel 74,6 prosent lærlingplass.

– Vi ser at ungdom med innvandrarbakgrunn som kjem til Noreg i ungdomsåra, har høgare fråfall i vidaregåande skule. Vi har ambisjonar om at fleire ungdommar skal fullføre og bestå, og at fleire skal få læreplass og ta fagbrev, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Det blir òg meir pengar til ei ny tilskotsordning for fagopplæring for unge vaksne med innvandrarbakgrunn som har rett til vidaregåande opplæring.

10 millionar til områdesatsing

Regjeringa vil gi 10 millionar kroner meir til områdesatsingar, som er pengar retta mot område med vanskelege levekår.

– Vi held fram auken på dette området. Vi auka med 10 millionar også i fjorårets budsjett, seier Sanner.

Det vil òg bli sett av 15 millionar til fleire tilrettelagde tilbod om fag- og yrkesopplæring for vaksne innvandrarar som har fullført det som svarer til grunnskulen vår, og som dermed har rett til vidaregåande opplæring.

Auka støtte til kombinasjonsklassar

Fleire skal etter planen få plass i kombinasjonsklassane, som skal gi eit betre tilbod og føresetnader for å fullføre og bestå. Tilbodet gjeld ungdom som ikkje kan norsk godt nok, og som har rett til vidaregåande opplæring. 1.222 elevar fekk dette tilbodet i fjor, medan om lag 2.222 elevar får plass i år.

Med forslaget i kommande statsbudsjett på 25 millionar kroner vil fylka kunne tilby rundt 3.000 elevar plass, og ordninga skal dekke heile landet.

– Kombinasjonsklassane gir elevane som treng det, ekstra påfyll før dei kan byrje i det ordinære løpet, enten det er yrkesfag eller på studieførebuande. Dette er tilpassa undervisning i praksis, og summen av desse forslaga vil bidra til at fleire vil fullføre og bestå, seier Sanner.

