Forskarar meiner kol er betre enn tre til fyring

I ein rapport som 15 forskarar nyleg publiserte i tidsskriftet Global Change Biology-Bioenergy, påpeikar dei det dei meiner er eit misforhold mellom vitskap og politikk når det gjeld bioenergi. Dersom skog blir hoggen for å gjerast til pellets, kunne ein like gjerne fyrt med kol, slår forskarane fast. Begge delar er skadeleg for miljøet.

– Vi håper EU vil forandre reglane sine for CO2-rekneskap. No slepper enkelte typar ut meir CO2 enn om ein nytta kol, seier professor Lars Walløe i forskargruppa til Klassekampen.

Enkelte land i EU feller skog i stor skala, og andre importerer pellets frå USA og Canada for å produsere bioenergi. I reglane frå EU heiter det at målet om auka bruk av bioenergi skal ha basis i bruk av restprodukt frå skogbruk. Det er dette forskarane slår ned på og viser til at både produksjonen og frakta både skadar skogen og klimaet.

– Nasjonale utslepp kan sjå ut til å bli redusert når ein fyrer med trepellets, men det skjer ikkje i verkelegheita, seier Lars Walløe.

I Klima- og miljødepartementet er statssekretær Atle Hamar usamd i påstanden.

– Det blir feil å hevde at kol er meir miljøvennleg enn å nytte bioenergi frå skog, føresett at skogdrifta er berekraftig, seier Hamar. Han viser til at om lag halvparten av eit tre vil gå til plankar og at restane kan brukast til andre føremål.

