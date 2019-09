Kripos inn i Herner-saka i Ørsta

innenriks

Leitinga etter Maja Justyna Herner (25) har vore resultatlaus sidan ho vart meld sakna onsdag 21. november 2018. Ho vart sist sett i ein matvareforretning i 13.30-tida same dag.

Torsdag ettermiddag skal eit politihelikopter søke i området ovanfor Ørsta sentrum, først og fremst rundt turområdet knytt til Saudehornet, Vardehornet og Nivane.

– Parallelt med søk etter den sakna har det òg gått føre seg etterforsking. Ho er no i ferd med å bli ferdigstilt. All den tid det ikkje er gjort nokon funn ute i terrenget, har vi gått gjennom etterforskingsmaterialet på nytt. Her får òg politidistriktet bistand frå Kripos, seier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Politidistriktet og Kripos vil saman gå gjennom det omfattande etterforskingsmaterialet med nye auge for å sjå om det er ytterlegare etterforskingssteg som må gjennomførast.

I samband med gjennomgangen blir det torsdag halde eit møte på Volda og Ørsta lensmannskontor mellom representantar frå Møre og Romsdal politidistrikt, som har deltatt i etterforskinga, og Kripos. Det er i tilknyting til dette møtet at politihelikopteret vil vere i lufta i området.

(©NPK)