LO anslår taktskifte i norsk økonomi

innenriks

LO-økonomane la torsdag fram anslaga sine for norsk økonomi.

– Etter analysen vår står norsk økonomi overfor eit taktskifte, skriv LO-økonomane i analysen sin.

– Lågare vekst internasjonalt, auka renter og dempa konsumvekst bidrar til at konjunkturoppgangen truleg vil vere over på eit års tid, og norsk økonomi vil truleg komme inn i ein nedgangskonjunktur frå 2020, heiter det.

I analysen kjem det fram at LO antar arbeidsløysa vil auke noko neste år, frå 3,6 prosent i år til 3,7 prosent i 2020.

Når det gjeld sysselsetjinga viser LOs prognose at han vil auke med 1,4 prosent i inneverande år og 0,7 prosent neste år.

Samtidig anslår LOs økonomar at konsumprisindeksen vil falle frå 2,3 prosent i år til 2,0 prosent i 2020.

Bakteppet for noko svakare vekstutsikter for Noregs del er først og fremst internasjonal uro, med handelskrig og stor uvisse rundt brexit. Noregs Bank sette nyleg opp renta til 1,5 prosent, men varsla samtidig, i motsetning til tidlegare, at renta no truleg blir liggande på dette nivået framover.

Samtidig er svekte petroleumsinvesteringar i Noreg neste år ei årsak til at vekstutsiktene blir svekte. LO anslår at oljeinvesteringane vil auke med 15 prosent i år, men falle med 1 prosent neste år.

(©NPK)