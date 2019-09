Nordmenn kan få e-turistvisum til Saudi-Arabia

innenriks

Saudi-Arabia har lenge vore eitt av dei mest lukka landa i verda, og det å få visum til det oljerike kongedømmet har vore ein omstendeleg affære. I hovudsak har det vore muslimar på pilegrimsreise som har dratt til Saudi-Arabia.

Men no ønsker kronprinsen i landet Mohammad Bin Salman å auke inntektene frå turismen til 10 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i landet innan 2030, opp frå dagens 2 prosent, ifølgje canadiske CNBC News.

Fredag blir det nye e-visumprogrammet lansert, mellom anna under eit arrangement i Oslo.

Forutan Noreg er ei rekke europeiske land, og dessutan USA, Australia, Japan og Sør-Korea innlemma i gruppa.

Utanriksdepartementet har utskrive eit reiseråd for Saudi-Arabia, der det blir rådt mot å reise til eller opphalde seg på stader som ligg mindre enn 50 kilometer frå grensa til nabolandet Jemen. Dei rår òg til å utvise aktsemd på grunn av den pågåande krigen og risikoen for angrep frå opprørarane i Jemen over grensa til Saudi-Arabia.

(©NPK)