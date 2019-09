Noregs digitale styrke er svekt, ifølgje internasjonal kåring

innenriks

Rangeringa over evna nasjonar har til å ta i bruk digitale teknologiar er utarbeidd av den sveitsiske handelshøgskulen IMD.

Kåringa blir delt inn i tre hovudkategoriar: kunnskap, teknologi og framtidig beredskap.

Noreg fell frå sjette til niande plass på lista, der dei største svakheitene er knytt til målefaktoren framtidig beredskap. Her er det mellom anna verksemder si evne til rask omstilling og tilpassing som dreg ned – med andre ord kor førebudd det norske næringslivet er på den digitale utviklinga.

Noreg gjer det klart best i kategorien teknologi og hamnar på ein tredjeplass når det gjeld regulatoriske rammeverk og sjetteplass på teknologiske rammeverk.

USA på topp

Årets kåring utgjer den tredje utgåva av IMDs digitale rangering. Denne måler kapasiteten og beredskapen til å ta i bruk og utvikle digitale teknologiar i 63 land, for utvikling av både næringsliv, stat og samfunn. Styresmakter rundt om i heile verda investerer stort i dei digitale økonomiane for å betre verdiskaping.

Dei fem landa som ligg øvst på lista, er USA, Singapore, Sverige, Danmark og Sveits. Dermed er topp-fem rangeringa uendra frå i fjor.

Felles for dei fem landa er at dei aktivt jobbar for kunnskapsgenerering, men tilnærminga deira til digital konkurranseevne er ulik.

– Med usikkerheit og ein flytande global situasjon ser det ut til at næringsliv og samfunn som er tilpassingsdyktige, sterkt korrelerer med IMDs rangering. Kunnskap er framleis av størst tyding for den digitale ytinga til ulike økonomiar, seier professor Arturo Bris, direktør ved IMDs World Competitiveness Center.

Eit veksande Asia

Fleire asiatiske økonomiar gjorde det betydeleg betre i årets rangering samanlikna med i fjor.

I lista over topp ti rykte Nederland, Hongkong og Korea opp til høvesvis sjette, åttande og tiande plass. Canada fall frå åttande til ellevte. Taiwan og Kina går opp til 13. og 22.-plass.

Både Hongkong, Korea, Taiwan og Kina har gjort ein markant framgang når det gjeld teknologisk infrastruktur og utviklingsevna til bedriftene. Ifølgje IMD er fleksibilitet og tilpassingsevne nøkkelen til digital suksess.

I Latin-Amerika var det berre Mexico og Colombia som steig på årets rangering. Mangel på ressursar forhindrar dei fleste landa i regionen frå å forbetre generering av kunnskap og utvikling av teknologi.

