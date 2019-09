Noregs rikaste er nesten dobbelt så rik som nestemann på lista

innenriks

Fredriksens formue har ifølgje magasinet vakse med éin milliard kroner frå i fjor.

Han meiner likevel at det har vore eit dårleg år og peikar på at formuen hans har vakse som følgje av at dollaren har styrkt seg, ifølgje NRK.

– Eg tener på dollarstyrkinga, men vi er jo ein dollarbusiness, og då er det ikkje storleiken på nettoverdiane målt i norske kroner som er avgjerande, har Fredriksen sagt til Finansavisen og TradeWinds.

Neste mann på lista er, som i fjor, reiar Torstein Hagen i Viking Cruises, som har ein formue anslått til 60 milliardar kroner. Odd Reitan ligg på tredjeplass, med 42,4 milliardar kroner. På dei neste to plassane kjem Johan Johannson og Kjell Inge Røkke, med høvesvis 40 og 35,5 milliardar kroner.

Rekkefølgja på Noregs fem rikaste er uendra frå i fjor. Hotellinvestor Petter Stordalen var i fjor på topp-ti-lista, men har i år falle til ellevte plass. Formuen hans blir no anslått til å vere 26,4 milliardar kroner.

Blant dei 400 rikaste er det lista opp 51 kvinner. Margaret B. Garmann er framleis Noregs rikaste kvinne og ligg i år på 22.-plass – éin plass opp frå i fjor. Ho blir anslått å ha ein formue på 9 milliardar kroner.

Noreg har i år 33 fleire milliardærar enn i fjor, noko som gjer at det til saman blir 341 norske milliardærar. Dei 400 rikaste personane i landet har i snitt ein formue på 3,5 milliardar kroner. Det siste året har dei i snitt vorte 150 millionar kroner rikare.

(©NPK)