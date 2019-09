Politiet har arrestert 68 personar frå Kasakhstan på motell

innenriks

Arrestasjonen skjedde i samband med ein rutinekontroll på gamle Stensby sjukehus i Eidsvoll. Det dreier seg om 68 personar frå Kasakhstan. Alle er over 18 år, opplyser Aust politidistrikt.

Politiet opplyser at dei vil komme med meir informasjon torsdag formiddag.

Tar tid

– Vi held fram arbeidet med å frakte folk bort herifrå og til ulike arrestar gjennom natta. Arbeidet tar nødvendigvis noko tid, vi må bli med kvar enkelt å hente sakene deira, og dei må registrerast, seier innsatsleiar Thomas Hestvik til VG rundt midnatt.

Ved 1.30-tida natt til torsdag arbeidde politiet framleis på staden.

Blir brukt som motell

Romerikes Blad skriv at Stensby sjukehus i 2015 vart seld til selskapet Akershus Omsorgssenter, eit heileigd dotterselskap av Norwegian Hotels And Apartments AS, for 23 millionar kroner. Seinare vart det oppretta eit nytt selskap ved namn Stensby Eiendomsutvikling AS, men framleis under same eigar. Selskapet står oppført utan driftsinntekter dei siste åra.

Ein søknad om bruksendring frå sjukehus til akuttmottak fór inntil 1.000 flyktningar vart møtt med mykje motstand. UDI la vekk tankane om gigantmottaket då flyktningstraumen minka.

Seinare har dei nye eigarane lansert planar om spahotell. Som ei mellombels løysing er sjukehuset tatt i bruk som motell, skriv avisa.

