Røyk frå brennande trålar truar pasientar på sjukehuset i Tromsø

Nesten 19 timar etter at brannen om bord i den russiske trålaren Bukhta Naezdnik braut ut, arbeider nødetatane i Tromsø framleis med å halde kontroll på opne flammar.

– Vi kan ikkje bruke så offensive sløkkemetodar som vi elles kunne ha gjort av omsyn til nærleiken til sjukehuset. Når vi pøser vatn rett på brannen, blir røyken driven opp mot sjukehuset, og det kjem inn i ventilasjonsanlegget der med dei følgjene det kan risikere å gi, seier operasjonsleiar Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB ved 5.30-tida.

Forsyningsskipet Strilborg vart ved 0.30-tida natt til torsdag plassert ved havaristen for å pøse på vatn med vasskanon. Dei kraftige kanonane kunne likevel ikkje berre rettast mot flammane då det dreiv røyken oppover mot sjukehuset. Vassmassane vart òg rette mot skroget for å kjøle ned metallet.

Trålaren ligg til kai i Breivika hamn i Tromsø. Politimeisteren i Troms politidistrikt beordra klokka 23 onsdag kveld at alle bebuarar innanfor ein radius på 300 meter frå den brennande trålaren skulle evakuerast. I alt 92 personar var evakuerte, ifølgje politiet. Saman med Sivilforsvaret vart bebuarar henta frå bustadene sine og overlate til folk frå Tromsø kommune som tok vidare hand om dei.

Vil gå lenge føre seg

Problem med å få kontroll over flammane og frykta for at varmen skal få ein stor ammoniakktank til å eksplodere var bakgrunnen for å beordre evakuering. Vidare gjennom natta har sløkkearbeidet gått føre seg, men kraftig røykutvikling hemmar arbeidet. Eksplosjonsfaren blir torsdag morgon beskriven som mindre farleg.

– Slik sløkkearbeidet må gjerast no, vil denne brannen gå føre seg lenge, minst ut dagen, seier operasjonsleiaren.

Breivika hamn ligg sentralt i Tromsø. Brannen og den kraftige røyken har ført til stenging av fleire vegar, noko som truleg vil påverke morgontrafikken i Tromsø. Med umiddelbar nærleik til universitetet i byen, sjukehuset og fleire store arbeidsplassar vil mange bli direkte ramma.

– Håper han krenger

Tromsø kommune har bedt folk over heile byen om å lukke vindauge for ikkje bli eksponert for den potensielt giftige røyken.

Brannvesenet har vurdert å trekke skipet vekk frå kaia, men har fryktar dette vil ha negative konsekvensar. Det har òg vorte vurdert å senke skipet ved kaia, men onsdag kveld hadde ikkje nødetatane det nødvendige materiellet for å utføre dette.

Torsdag morgon låg Bukhta Naezdnik tungt over på den eine sida etter å ha vorte pøst med tusenvis av liter vann dei siste timane.

– Vi håper eigentleg no at trålaren skal krenge over ved kaia. Det vil lette sløkkearbeidet, seier Helberg.

Brannen skal ha starta då hydraulikkolje og trålposar i baugen av trålaren skal ha tatt fyr. Sidan spreidde flammane seg vidare til heile skipet. Natt til torsdag såg brannen ut til å spreie seg lenger bakover i skroget før det på morgonkvisten på nytt blussa opp opne flammar framme i baugen.

