Rafto-prisen heidrar arbeid for syriske flyktningar i Libanon

– Nasjonalt og internasjonalt tar Mhaissen til orde mot eit aukande press for tvangsretur av syriske flyktningar og insisterer på at alle menneske, ikkje berre dei med eit statsborgarskap, har krav på menneskerettsleg vern og moglegheit til å skape sine eigne liv, heiter det i grunngivinga.

Samtidig kjem Raftostiftelsen med ei innstendig oppmoding:

– Vi ber alle statar, internasjonale organ og frivillige organisasjonar om å ta eit felles ansvar for å yte humanitær hjelp i akutte og langvarige kriser. Velståande og demokratiske statar har eit særskilt ansvar for å ta vare på menneske på flukt.

Viktig dokumentasjonsarbeid

Mhaissen er grunnleggar av organisasjonen Sawa for Development and Aid, som arbeider for å forbetre livssituasjonen for flyktningar i Libanon, med særleg fokus på barn og kvinner. Organisasjonen tilbyr helsetenester, og tilbyr rådgiving og grunnskuleutdanning.

Sawa dokumenterer erfaringane til flyktningane og levekår, noko som er svært viktig for å kunne påverke politiske prosessar og sikre kunnskapsbaserte avgjerder både i Libanon, Syria og i internasjonale forum, påpeikar Raftostiftelsen i ei pressemelding.

Med prisen rettar Raftostiftelsen merksemda mot at verdssamfunnet ikkje er i stand til å verne folk som er tvinga på flukt, snart 70 år etter at Flyktningkonvensjonen vart vedtatt av FN.

– Store grupper av menneske over heile verda er i limbo, og rettane deira blir sette til side når dei blir stilte opp mot statsborgarar og interessene til nasjonale regjeringar, peikar stiftinga på.

Tvinga til å reise heim

Libanon, med sine 4,5 millionar innbyggarar, er vertskap for om lag 1,5 millionar syrarar som er fordrivne av den brutale borgarkrigen. Men stadig fleire syrarar blir ifølgje Amnesty International tvinga til å returnere til Syria som følgje av restriktiv politikk og diskriminering.

Når dei kjem til Syria, blir mange utsette for vilkårlege arrestasjonar, avhøyr og tortur. Dermed står flyktningane overfor eit umogleg val, peikar stiftinga på, som oppmodar Libanon til å ratifisere Flyktningkonvensjonen frå 1951 og oppfylle forpliktingane sine i dei menneskerettskonvensjonane dei alt har ratifisert.

Prisen blir delt ut 3. november på Den Nationale Scene i Bergen.

