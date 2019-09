Russiske militære trenar på operasjonar mot Svalbard

innenriks

Det skriv nettstaden Aldrimer.no, som siterer allierte forsvarskjelder.

Den russiske marinegruppa frå Nordflåten gjennomfører øvingane i havet mellom Svalbard og Franz Josef Land. Russland har tidlegare gjennomført øvingar i desse områda, men dei har vanlegvis vore lenger aust.

Dei øvingane som er no, skal mellom anna gå ut på å kutte sambandskablane mellom Fastlands-Noreg og Svalbard, og fleire fartøy som har kapasitet til å gjennomføre slike operasjonar, skal ha tatt del i øvingane

Satellittstasjonen Svalsat på Svalbard skal ha vore eit særskilt mål for øvinga for dei russiske styrkane. Men stasjonssjef Maja-Stina Ekstedt ved Svalsat seier dei ikkje er kjente med at satellittstasjonen skal ha vorte ramma av den russiske øvinga.

Russland har prioritert forsvar av dei arktiske områda sine dei seinaste åra, ifølgje E-tenestas sjef, generalmajor Morten Haga Lunde.

– Det inneber utbygging og modernisering av forsvarsinstallasjonar langs heile den nordlege sjøruta og årlege tokt med fartøy frå Nordflåten. Desse tokta er ofte ein kombinasjon av tilførsel av militært materiell og øvingar – medrekna skarpskyting med ulike typar missil, seier han.

– Det er ei prioritert oppgåve for E-tenesta å følgje den russiske militære aktiviteten i våre nærområde og Arktis, legg Lunde til.

(©NPK)