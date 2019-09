Berre delar av saka mot Svein Ludvigsen skal ankebehandles

innenriks

Ifølgje NRK lèt Hålogaland lagmannsrett Ludvigsen få prøvd punktet om at han skal ha pressa ein asylsøkar med lettare psykiske utviklingshemming til sex.

Punkta som ikkje skal behandlast på nytt, omfattar at Ludvigsen skal ha pressa to andre unge asylsøkarar til å få sex. Mellom anna gjeld dette den hovudfornærma i saka, melder kanalen.

– Vi er overraska over avgjerda om å berre behandle ein del av saka. Avgjerda vil bli anka til Høgsterett, seier forsvarar Kai Vaag til NRK.

Fem års fengsel

Tidlegare fylkesmann og Høgre-statsråd Svein Ludvigsen anka umiddelbart dommen på fem års fengsel då den fall i Nord-Troms tingrett i starten av juli i år.

Ludvigsen vart funne skuldig i å ha misbrukt stillinga si til å få sex frå tre unge menn. Ingen av dei ulike postane i tiltalen har ei strafferamme på over seks år, og dermed kunne lagmannsretten nekte ein anke fremma for ny full behandling dersom den meiner anken ikkje vil føre fram, noko retten no altså har gjort.

Erkjente sex

I tillegg til fengselsdommen vart Ludvigsen dømt til å betale oppreisning og meinerstatning på til saman 473.000 kroner til mannen som er fornærma i dei to hovudpunkta i tiltalen. Dei to andre fornærma er tilkjente 120.000 og 150.000 kroner i oppreisning.

Ludvigsen vedgjekk i retten å ha loge i fleire politiavhøyr om kontakten han har hatt med ein av dei fornærma i saka. Sjølv om Ludvigsen erkjente å ha hatt sex med hovudfornærma, nekta han for at den seksuelle omgangen fann stad som følgje av at han misbrukte maktposisjonen sin overfor den unge mannen.

