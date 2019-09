Brandtzæg skal leie distriktsnæringsutval

innenriks

Utvalet skal greie ut kva privat næringsliv har å eie for levande og berekraftige lokalsamfunn, og vurdere moglegheiter og hindringar for å utvikle lønnsam næringsverksemd i distrikta, opplyser regjeringa.

– Brandtzæg er ein dugeleg og erfaren næringslivsleiar. Vi er svært fornøgde med at han vil leie dette utvalet, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Svein Richard Brandtzæg (61) har arbeidd store delar av yrkeskarrieren sin i Norsk Hydro. Dei siste ti åra var han konsernsjef i selskapet, før han gjekk av i 2019. Han er utdanna sivilingeniør og har doktorgrad i kjemi frå NTH og er i tillegg bedriftsøkonom frå Handelshøyskolen BI. Brandtzæg er i dag styreleiar ved NTNU og i Veidekke.

– Dette er problemstillingar eg brenn for. Eit velfungerende næringsliv er sjølve fundamentet for velferdssamfunnet og for levande distrikt, seier Brandtzæg.

Utvalet er eit felles initiativ frå næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren.

