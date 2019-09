Elfly skal testast i nordnorsk klima

innenriks

Flya er skaffa av Universitet i Tromsø (UiT) – Noregs arktiske universitet.

– Dette er elfly nummer to og tre som kjem til Noreg. Vi har gledd oss veldig til dei skulle komme, no gleder vi oss til å vise dei fram, seier instituttleiar ved Institutt for teknologi og sikkerheit, Yngve Birkelund, i ei pressemelding.

University of Tromsø School of Aviation (SA) samarbeider med UiTs forskingssenter Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) for å gjere flygingane mest mogleg miljøvennleg. Flya skal nemleg ladast ved hjelp av energi frå eigen solcellepark.

– Det er ein del av overgangen frå fossil til fornybar energi. I tillegg til solceller skal vi teste ut batterilagring på flya. Med batteria som er i flyet no, er rekkevidda i overkant av ein time, men det er utan å ta høgde for temperatur og vêr her nord, forklarer Birkelund.

Dei to flya er laga av slovenske Pipistrel og er av typen Alpha Electro. Det er av same type som Noregs første elfly, som vart kjøpt inn av Avinor. Det måtte naudlande ved Arendal tidlegare i år. Ved spakane sat Avinor-sjef Dag Falk-Petersen, og statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var passasjerar. Dei kom begge uskadde frå hendinga.

(©NPK)