Erna Solberg vil sitje til 2025

innenriks

Ho avfeiar spørsmålet til avisa om partiet treng ein yngre og «freshare» leier ved neste val.

– Noreg treng freshe, sterke og trygge damer, seier Solberg til avisa.

Statsministeren og Høgre-leiaren seier det vil vere naturleg å bygge vidare på samarbeidet med dei fire borgarlege partia Frp, Venstre og KrF òg i 2021. På spørsmål om kva ho vil gjere dersom ho er avhengig av MDG for å få fleirtal, svarer Solberg:

– Vi skal ikkje ha eit mål om å nærme oss MDG. Eg respekterer at partiet seier det er blokkuavhengig, men få stader har dei valt nokon andre enn raudgrøne, seier ho.

På spørsmål om ho trur ho kan sitje til 2025, svarer statsministeren:

– Vi planlegg for det. Og så skal vi slåst for gunsten til veljarane heile tida, aldri ta noko for gitt. Fornyinga skal ligge i svara vi gir. Vi har gjort mykje og har masse gode resultat. Vi er framleis eit svolte parti.

