Fleire må stå på lokaltoga i Oslo-området

Selskapet skal snart bestille nye togsett som skal brukast av Vy og eventuelle andre selskap køyrer lokaltog i Oslo-området, i første omgang mellom Ski og Stabekk.

– Utanom rush blir det nok sitjeplassar til dei fleste, kanskje alle. Men i rushtrafikken, viss vi skal ha fleire folk inn, og vi skal køyre like mange avgangar og toga er no på maks lengde, så må det bli ståplassar, seier direktør Øystein Risan i Norske tog til NRK.

Ventar på pengar

Dei nye toga må vere på plass i 2024 når Østfoldbanen skal få nytt signalsystem. Dagens togsett er for gamle til at Norske tog vil ruste dei for overgangen. Selskapet ventar no på at regjeringa skal setje av pengar, slik at dei kan be om tilbod frå leverandørar. Kontrakten må på plass i 2020, opplyser Risan til NTB.

Dei same togsetta vil òg kunne bli brukte på lokaltoget mellom Asker og Lillestrøm, men ikkje på regiontoga mellom Oslo og byane i Østfold og Vestfold og mot Lillehammer.

Avskrivar dobbeltdekkar

Selskapet har laga ei liste med krav til dei nye lokaltoga, og det viktigaste kravet er betre kapasitet. Det kan best løysast med fleire ståplassar, meiner Norske tog. På spørsmål om ikkje toetasjes tog er eit alternativ, svarer Risan:

– Det er ei moglegheit. Vi seier ikkje noko om at toget skal vere sånn eller sånn, men vi ser at det er utfordringar med toetasjes tog i lokaltrafikk. Du får fleire inn i toga, men du bruker veldig lang tid på å få folk av. Då får du lågare kapasitet samla sett, seier han.

Det er dessutan eit problem at infrastrukturen for jernbanen, særleg plattformene, er bygde for breiare og lågare tog enn det som er vanleg i dei fleste andre europeiske land. Ifølgje Risan har det tidlegare vist seg vanskeleg å få tak i toetasjes togsett som passar for Østfoldbanen.

Jernbanedirektoratet konkluderte i fjor med at det ville koste 650 millionar kroner å leige dobbeltdekkarar til Østfoldbanen i fem år. Dette meinte direktoratet var for dyrt, ifølgje NRK.

