Foodora-streiken er avslutta – vart samde om tariffavtale etter 14 timars mekling

innenriks

Partane vart samde klokka halv to natt til fredag, etter 14 timars mekling, ifølgje FriFagbevegelse.

– Først må eg berre seie, for ein fantastisk gjeng dugelege syklistar vi har i våre rekker. Eg gratulerer dei med å ha fått gjennomslag i kravet om tariffavtale. At Foodora i dag signerer tariffavtale, set ein heilt ny og viktig standard for arbeidslivet i framtida, seier Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Foodora seier at dei er glade for avtalen som no er på plass.

– Mange veker med tøffe forhandlingar har ført fram til ein moderne avtale, tilpassa bransjen vår. Dette er ein unik avtale som gjer kvardagen til syklistane endå betre, og som vi som selskap kan utvikle oss med, seier dagleg leiar Carl Tengberg i Foodora.

Lønnsauke, vintertillegg og AFP

Striden har dreidd seg om usemje om lønn, og dessutan at sykkelboda og Fellesforbundet har kravd kompensasjon for at syklistane sjølv må halde sykkel, mobiltelefon og uniform som blir nytta på jobb.

Avtalen som no er på plass, er ein bedriftsavtale mellom Fellesforbundet og Foodora Norway, noko som inneber at alle sykkelboda i landet drar fordelane av avtalen.

– Alle element i ein tariffavtale er med, inkludert AFP. Vi er spesielt glad for eit tillegg på grunnlønn, tillegg for utstyr og eit eige vintertillegg. I sum utgjer dette minst 15.000 kroner i året for syklistar som jobbar fulltid. Det er veldig gode resultat, utdjupar Eggum til NTB.

Streiken voks

Sykkelboda har dei siste åra organisert seg i Transportarbeiderforbundet, som no er ein del av Fellesforbundet. Kravet om tariffavtale vart sendt før sommaren.

Då Foodora og Fellesforbundet møttest til mekling 19. august, vart dei ikkje samde. Dagen etter gjekk 102 sykkelbod ut i streik, og sidan vart fleire tatt ut. Førre veke vart streiken utvida til også å gjelde Foodora-syklistar i Trondheim. Då partane vart samde, var nærare 200 syklistar tatt ut i streik.

Foodora er ei matleveringsteneste der sykkelbod hentar bestilt mat hos restaurantar og køyrer det ut til kundane. Sykkelbodtenesta leverer mat frå restaurantar heim til kundar i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand.

– Ein viktig streik er over

Arbeidarpartiets nestleiar Hadia Tajik gratulerte fredag morgon dei streikande sykkelboda.

– Dei har vist at det er mogleg å sikre arbeidsfolk, samtidig som ny teknologi gir oss fleire arbeidsplassar. Ein viktig streik er no over, skriv ho på Facebook-sida si.

Også SV-leiar Audun Lysbakken gratulerer dei tilsette i Foodora.

– Dei har gjennomført ein god og kreativ streik med eit rettferdig krav. No har dei vist at det går an å vinne fram med krav om eit rettferdig arbeidsliv òg i app-økonomien. Det er utruleg inspirerande for mange i heile Europa, skriv Lysbakken i ei melding til NTB.